2022/01/06 | 23:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكمين محكم..القبض على داعشي حاول الدخول الى قضاء الفلوجة يتبع…

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القبض على داعشي حاول الدخول الى قضاء الفلوجة أولاً على ايرث نيوز.

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