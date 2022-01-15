الشمري يكشف للسومرية نتائج الاجتماعات العسكرية في الانبار - عاجل

2022/01/15 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف نائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير الشمري، اليوم السبت، نتائج الاجتماعات العسكرية في محافظة الانبار.

وقال الشمري للسومرية، "قمنا بزيارة محافظة الانبار برفقة قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية واستمعنا لعرض مفصل من قبل قائد عمليات الانبار وقيادة شرطة الانبار وقيادة الحشد الشعبي في المحافظة"، مبينا انه "تم الاطلاع على تفاصيل الخطط الامنية في المحافظة، كذلك تم الاستماع الى تقييم استخباري حول التحركات الارهابية في صحراء الانبار".

واضاف، ان "قيادة العمليات المشتركة وجهت بتفعيل خلية الاستخبارات في قيادة عمليات الانبار واعطت الاوامر بما يخدم القطعات العسكرية في المناطق التي تشهد تواجد عناصر داعش الارهابي".

وتابع، انه "تم توجيه القطعات الامنية باسناد الحكومة المحلية في كل ما يخص قضايا الاعمار في المحافظة والتعامل مع المواطنين والتنسيق مع الاجهزة الامنية بشكل كامل".

واوضح نائب قائد العمليات المشتركة انه "لا يوجد اي انتشار امني كثيف داخل المدن بل سيكون هناك عمل امني واستخباري دقيق في الكرمة والرمادي والفلوجة".

وصباح اليوم، وصل وفد امني كبير برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير الشمري، الى محافظة الانبار .

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "وفدا امنيا برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة وبصحبته قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية قيادة عمليات الانبار وصلوا الى محافظة الانبار للاطلاع على الوضع الامني في المحافظة".

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