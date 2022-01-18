ممثلية التربية في اربيل توجه بتعطيل الدوام الرسمي لليومين المقبلين

2022/01/18 | 23:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجهت ممثلية وزارة التربية في اربيل ، اليوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي لليومين المقبلين.وذكرت الممثلية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “نظراً لاستمرارِ موجة البرد القارس، والانخفاض الكبير بدرجات الحرارة في محافظة أربيل ، وحفاظًا على الطلبة من برودة الطقس، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والاهلية ولمختلف المراحل، يومي الاربعاء، والخميس، الموافقين […]

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