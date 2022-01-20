2022/01/20 | 18:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شاركت جينين بلاسخارت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، طقوس الاحتفاء بتساقط الثلوج في محافظة أربيل.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأظهرت صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بلاسخارت، وهي تجلس وسط الثلوج في محافظة أربيل لالتقاط صورة تذكارية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت في لقطة تذكارية وسط الثلوج بمحافظة أربيل (صورة)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاسخارت في لقطة تذكارية وسط الثلوج بمحافظة أربيل (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).