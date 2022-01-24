العراق يقرر اعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لجميع البالغين

2022/01/24 | 11:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قررت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، شمول جميع مواطني البلاد من 18 عاما وما فوق بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

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