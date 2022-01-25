اجراءات من الصحة ضد المطاعم والمولات للحد من تفشي كورونا

2022/01/25 | 12:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن إجراءاتها بشأن متابعة المطاعم والمولات وأماكن التجمعات للحد من تفشي كورونا.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إن”فرق الرقابة الصحية في وزارة الصحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأمنية والبلدية تتابع عمل المطاعم والنوادي وأماكن التجمعات من ناحية سلامة الغذاء للمأكولات والمشروبات وخصوصاً في ظل جائحة […]

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