العراق والسعودية يوقعان اتفاقية الربط الكهربائي.. ادخال 500 ميغا واط كمرحلة اولى تسد 50% من الطاقة المستوردة من ايران

2022/01/25 | 12:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

وقع العراق والسعودية، يوم الثلاثاء، رسمياً مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي، بحسب ما أوردته قناة الإخبارية السعودية، والذي سيقضي بدخول 500 ميغا واط من الطاقة بمرحلته الاولى، وهو مايمثل قرابة 50% من الطاقة الكهربائية التي تصدرها ايران للعراق والبالغة 1100ميغا واط.

وامس الإثنين، أعلن حميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي خلال كلمة له في ملتقى الأعمال العراقي – السعودي، الذي انطلق في الرياض إن تأسيس المجلس العراقي السعودي كان بداية لصفحة جديدة في علاقات البلدين.

واشار الغزي الى ان المجلس التنسيقي العراقي – السعودي نتج عنه بعض الإنجازات الملموسة في تطوير العلاقات منها فتح منفذ عرعر الحدودي الذي كان مغلقا منذ سنوات”.

وفي 2 / 12 / 2021، كشفت وزارة الكهرباء العراقية، عن إنهاء 88% من الربط الكهربائي مع الخليج، فيما من تقضي المرحلة الاولى من الربط بادخال 500 ميغاواط الى الكهرباء الوطنية العراقية في صيف 2022″، فيما اعتبرت وزارة الكهرباء ان “الربط مع دول الجوار سيعطي موثوقية ومرونة للشبكة الكهربائية باعتبار تنويع مصادر الطاقة وتحقيق المناورة لشبكة الكهرباء” .

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