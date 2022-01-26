برهم صالح: الهجوم الذي طال قضاء الكرمة عمل إرهابي مُستنكر

2022/01/26 | 01:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر الرئيس العراقي برهم صالح ،اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي طال مقر رئيس مجلس النواب في الانبار واسفر عن إصابة مدنيين.

وقال الرئيس صالح في تغريدة له عبر حسابه الرسمي تويتر ان الهجوم عمل إرهابي مُستنكر، وتوقيته يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية.

كما أكد على أهمية رص الصف الوطني والتكاتف لحماية السلم الأهلي ومنع المتربصين، ومواصلة الطريق نحو تشكيل حكومة عراقية تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب لتطلعات شعبنا

الهجوم الذي طال مقر رئيس مجلس النواب في الانبار واسفر عن إصابة مدنيين، عمل إرهابي مُستنكر،وتوقيته يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية.



يجب رص الصف الوطني والتكاتف لحماية السلم الأهلي ومنع المتربصين، ومواصلة الطريق نحو تشكيل حكومة عراقية تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب لتطلعات شعبنا

— Barham Salih (@BarhamSalih) January 25, 2022

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