برئاسة الشمري.. وفد امني رفيع يصل كركوك

2022/01/30 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مراسل السومرية، اليوم الاحد، بوصول وفد أمني رفيع الى محافظة كركوك لمناقشة عدد من الملفات مع البيشمركة.

وقال المراسل ان "نائب العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، وصل الى كركوك برفقة قائد القوات البرية وقائد الشرطة الاتحادية".

واضاف ان "الزيارة تهدف الى مناقشة عدد من الملفات مع قوات البيشمركة".

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