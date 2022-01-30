النزاهة تضبط موظفين اختلسوا قرابة ملياري دينار في معمل نسيج بابل

2022/01/30 | 15:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في بابل، اليوم الاحد، عن ضبط عدد من الموظفين بقضية اختلاس ملياري دينار في معمل نسيج بابل.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “تحريات مكتب نزاهة بابل وباشراف قاضي محكمة نزاهة بابل المباشرة بضبط موظفين في معمل نسيج الحلة لديهم نقص في مادة النحاس”.وأضاف ان “النقص بالمادة المذكورة يبلغ […]

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