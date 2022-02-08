2022/02/08 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط حاويتين مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "هيأة المنافذ الحدودية تمكنت ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني في منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط حاويتين تحتوي (مستلزمات طبية) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد حيث تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة اصحاب العلاقة".

وأضافت أنه "تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي واحالة المواد إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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