ماكرون في موسكو اليوم لنزع فتيل الازمة على الحدود الروسية الاوكرانية

2022/02/08 | 16:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يزور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، موسكو، الاثنين، تستهدف خفض التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية.وسيلتقي ماكرون / حسب بيان الرئاسة الفرنسية / نظيره الروسي فلاديمير بوتين سعياً لخفض التوتر في الأزمة الأوكرانية، ويلتقي غدا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.وكثّف ماكرون في الأيام الأخيرة الاتصالات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي، وكذلك مع الرئيس الأميركي جو بايدن، سعيا للتوسط في الأزمة.وأجرى الرئيس الفرنسي، الخميس، محادثات عبر الهاتف مع كل من بوتين وزيلينسكي.وأعلن الكرملين أن بوتين وماكرون بحثا خصوصا "الضمانات الأمنية" التي تطالب بها موسكو خلال مكالمتهما الهاتفية الثالثة هذا الأسبوع حول هذا الموضوع، مشيرا إلى حوار "بناء".ويشعر الغربيون بقلق حيال إمكان غزو روسيا لأوكرانيا، إذ تعتقد الاستخبارات الأميركية أن موسكو تكثف استعداداتها لغزو واسع النطاق بعد أصبح لديها "بالفعل 70 بالمئة من القوة اللازمة لتنفيذ عملية كهذه".وتنفي روسيا أي نية لها من هذا القبيل وتقول إن حلف شمال الأطلسي يهدد أمنها وتطالب بإنهاء توسّع الحلف وبانسحاب قواته من شرق أوروبا./انتهى3

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