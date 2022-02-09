تحقيق الكرخ تحدد أسباب تنامي ظاهرة المخدرات وتطرح حلولاً

2022/02/09 | 18:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - نور الزيديحددت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، اليوم الأربعاء، أسباب تنامي ظاهرة المخدرات في العراق، فيما طرحت حلولاً لمعالجة هذه الظاهرة.وقال رئيس المحكمة، عامر حسن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ظاهرة المخدرات من المشكلات الراهنة في العراق ولها جذور، ولم تأت من فراغ"، مبيناً أن "تنامي ظاهرة المخدرات يأتي جراء البطالة وسوء الاوضاع الاقتصادية وضعف السيطرة على الحدود ما سمح بدخول المخدرات من الدول المجاورة".ولفت إلى أن "تنامي هذه الظاهرة أدى الى ظهور عصابات ومافيات تتاجر بها، بالتالي تظهر اهمية مكافحتها من خلال التعاون بين الاجهزة الامنية والاجهزة القضائية لكي يتم انزال اقصى العقوبات واعداد برامج التأهيل للمتعاطين".وأشار إلى أن "الاعتماد على الجانب التقني فقط، لن يؤدي الى نتيجة، اذ لابد من اعادة تأهيل المتعاطين وتفعيل المؤسسات العلاجية".

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