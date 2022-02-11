2022/02/11 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملة (نفط) الموحدة – محمد صالح البدراني ومضة المقال من خلال مشاهدتي لبرنامج بلا حدود على قناة الجزيرة وكان ضيف الأستاذ احمد منصور هو الخبير الاقتصادي الصيني سونغ هونغ ينغ، واضح جدا أن ارتكاز الولايات المتحدة اقتصاديا هو على نفط الخليج الذي أعطى هيمنة للدولار على الاقتصاد العالمي، وهو مرتكز على ضمان امن وهمي للأنظمة العربية […]

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