مقتل ثلاثة ارهابيين بضربات لطيران الجيش بين ديالى وصلاح الدين

2022/02/12 | 18:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / قتل / 3 / ارهابيين في ضربات لطيران الجيش بين محافظتي ديالى وصلاح الدين .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان طيران الجيش نفذ ضربات استهدفت خلايا ارهابية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين "، مبينا :" ان المعلومات الاولية اكدت مقتل / 3 / ارهابيين نتيجة هذه الضربات الجوية الدقيقة " ./ انتهى

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