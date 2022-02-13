خلية الاعلام الامني توجز نتائج العملية الامنية في ميسان

2022/02/13 | 00:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اوجزت خلية الاعلام الامني نتائج العملية الامنية في ميسان .وقالت الخلية في بيان :" ان القطعات الأمنية في قيادة عمليات ميسان، تواصل فرض الأمن في مركز مدينة العمارة والأقضية والنواحي".واوضحت انه :" في اليوم الثاني للعملية، نفذت فرقة القوات الخاصة والقطعات الأمنية المساندة عملية دهم وتفتيش في قضاء المجر الكبير جنوبي مدينة العمارة، أسفرت عن إلقاء القبض على (٨) من المطلوبين.و ضبط كميات من الأسلحة والأعتدة المستخدمة في عمليات تعكير السلم الأهلي".واضافت :" ان الخطة الأمنية الخاصة بتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة ميسان ستستمر لغاية تحقيق أهدافها وخلق بيئة آمنة للمواطنين فيها".وتابعت الخلية :" ان العمليات النوعية لرجال قواتنا الأمنية في مختلف مناطق المحافظة قد لاقت رضا وتعاون المواطنين الذين أشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها القطعات الأمنية بعدما بدأت الأوضاع الأمنية تشهد استقراراً أمنياً ملحوظاً".وناشدت الخلية اهالي المحافظة الالتزام بالسياقات القانونية ورفع الغطاء عن كل المطلوبين، مؤكدة :" ان المجرمين سيحاسبون وفق المادة ٤ إرهاب، فالقانون فوق الجميع، والسلم الأهلي خطٌّ أحمر"./ انتهى

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