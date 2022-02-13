مبابي يقود سان جيرمان لفوز قاتل على رين في الدوري الفرنسي

2022/02/13 | 02:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا قاتلا على نظيره رين بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بارك دي برانس"، في افتتاح منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الفرنسي.وحاول باريس سان جيرمان أكثر من مرة للتسجيل، ونجح بالفعل عبر لاعبه كيليان مبابي في التسجيل أخيرا في الدقيقة 93 .وبهذه النتيجة يحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة، فيما يأتي رين في المركز الخامس برصيد 37 نقطة.ونجح باريس في هذا الفوز على رين بتعزيز صدارته للدوري الفرنسي، والاستعداد الجيد لموقعة ريال مدريد المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، على ملعب "بارك دي برانس" في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.كما نجح باريس سان جيرمان في الثأر من رين، حيث إن الأخير قد حقق المفاجأة وتغلب على نادي العاصمة الفرنسية 2 ـ 0 في جولة الذهاب./انتهى2

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