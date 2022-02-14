دائرة الأضرحة تتابع أعمال تأهيل ضريح شيخ المفسرين الطبري

2022/02/14 | 20:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت دائرة الأضرحة، اليوم الإثنين، انها تتابع أعمال تأهيل ضريح شيخ المفسرين الطبري.وذكر بيان للدائرة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “كوادرها تتابع الأضرحة والمقامات والمراقد وخطوات إعمار ضريح شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري.وأضاف، أنه ” تأتي هذه الخطوة لإحياء سيّر ومنهج الرموز الإسلامية من خلال إعمار وترميم الأضرحة …

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