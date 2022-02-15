2022/02/15 | 11:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت وزارة الشباب والرياضة، تخليد ذكرى اللاعبين الراحلين أحمد راضي وعلي هادي في افتتاح ملعب الزوراء مساء اليوم.وقال مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي علي العطواني لـ”إيرث نيوز” إن “الجماهير العراقية ستكون على موعد مهم مساء اليوم بافتتاح ملعب نادي الزوراء الرياضي بعد انتظار لعدة سنوات، حيث أصبح الملعب جاهزاً وتم تسليمه لنادي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمام 16 ألف متفرج..



ذكرى أحمد راضي وعلي هادي تخلد بافتتاح ملعب الزوراء الجديد first appeared on ايرث نيوز.

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ذكرى أحمد راضي وعلي هادي تخلد بافتتاح ملعب الزوراء الجديد أولاً على ايرث نيوز.

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