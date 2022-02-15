محافظ النجف يبحث مع وزير النقل اللبناني إعادة فتح الطيران بين مطار النجف ومطارات لبنان

2022/02/15 | 14:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/استقبل محافظ النجف الدكتور ماجد الوائلي في مكتبه وزير النقل اللبناني علي الحمية و السفير اللبناني في العراق علي الحبحاب و الوكيل الإداري لوزارة النقل حازم الحفاظي والمدير العام للنقل البري مرتضى الشحماني .وجرى خلال اللقاء مناقشة ملف السياحة وإعادة الملاحة الجوية بين مطار النجف الاشرف الدولي ومطارات لبنان.واوضح الوائلي ان النجف الاشرف مدينة لكل الإنسانية في العالم ونحن حريصون على إعادة الملاحة الجوية الدولية وعودة وفود الزائرين للعتبات المقدسة مشيراً الى ان المحافظة تستقبل سنويا ملايين الزائرين من مختلف دول العالم خصوصا خلال الزيارات الكبيرة والحكومة المحلية حريصة على توفير الأجواء المناسبة لهؤلاء الزائرين./انتهى

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