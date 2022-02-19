مؤتمر دولي يقدم توصيات للحد من الهجرة غير الشرعية لشباب كردستان

2022/02/19 | 11:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أوصى مؤتمر دولي عقد في أربيل لمناقشة الهجرة غير الشرعية باعتماد مشاريع ستراتيجية لتشغيل الشباب بغية الحد من هجرتهم إلى دول أوروبا.وقالَ المستشار الأقدم في وزارة الصناعة والتجارة في الإقليم فتحي المدرس في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “توصيات المؤتمر ركزت على تحسين الأسس الاقتصادية من خلال إيجاد فرص العمل للشباب”، مبينا أن […]

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