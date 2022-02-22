لماذا يتخوف العلماء من تفتح الورد الأصفر في القطب الجنوبي؟

2022/02/22 | 15:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يتخوف العلماء حاليا من انتشار النباتات المزهرة في القطب الجنوبى بسرعة كبيرة، الأمر الذي اعتبره الخبراء أحد أخطر المؤشرات في عامنا الحالي، وأشار علماء في دراسة جديدة، إلى أن النباتات المزهرة في منطقة القطب الجنوبي تتوسع بسرعة كبيرة، مما يشير إلى تغير كبير في المناخ في القارة القطبية الجنوبية، الأمر الذي اعتبر “نقطة […]

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