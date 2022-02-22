سياسي: التطبيع مع الكيان الصهيوني فضح حكم الاقلية المستبدة في الخليج

2022/02/22 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد المحلل السياسي والصحفي في شبكة ميديا ريفيو في جوهانسبرغ اقبال جاسات أن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني أظهر جوهر حكم الأقلية الاستبدادي وغير المبدئي لدول الخليج.ونقلت صحيفة طهران تايمز في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن جاسات قوله إن ” التطبيع كشف الطبقة الحاكمة لدول الخليج الاوليغارشي والذين لايهتمون الا بحماية […]

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