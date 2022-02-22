اختناقات مرورية في عدد من الشوارع بالعاصمة بغداد (صور)

2022/02/22 | 21:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -ناس

شهدت معظم شوارع العاصمة بغداد، مساء الثلاثاء، زحامات شديدة بعد قطع مجموعة من الشوارع الرئيسة بالتزامن مع توافد الزائرين من مختلف المحافظات للمشاركة في زيارة الإمام الكاظم.

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واظهرت صور، رصدها مراسل "ناس" (22 شباط 2022)، اختناقات مرورية كبيرة في عدد من الشوارع.

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