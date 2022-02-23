نيمار يهدد رونالدو !

2022/02/23 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

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هدد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، ريال مدريد بطريقة غير مباشرة، قبل مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على ريال مدريد، يوم 9 مارس/ آذار المقبل، بملعب سانتياجو برنابيو، في إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. وفاز باريس سان جيرمان في لقاء الذهاب الذي أقيم بفرنسا الأسبوع الماضي، بهدف دون رد، سجله النجم الفرنسي كيليان مبابي، في الوقت الضائع.

وقال نيمار خلال مكالمة فيديو مع مواطنه الظاهرة رونالدو عبر "تويتش": "الفريق ما زال بحاجة إلى التكيف، لكننا سنصنع التاريخ ضد ريال مدريد الخاص بك".

وعاد نيمار للمشاركة في المباريات خلال مواجهة الذهاب أمام ريال مدريد، بعد غيابه لفترة من الوقت بداعي الإصابة.

وسيدخل ريال مدريد لقاء الإياب بدون 2 من نجومه، بسبب تراكم البطاقات، هما الفرنسي فيرلاند ميندي والبرازيلي كاسيميرو

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