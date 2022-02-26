عدسة وكالة نون الخبرية ترصد تدفق الآلاف إلى بغداد لأداء زيارة الامام الكاظم (ع)

2022/02/26 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل الآلاف من المسلمين مسيرهم صوب

مدينة الكاظمية المقدسة التي تحتضن

مرقد الامام موسى الكاظم (ع) لاحياء

ذكرى استشهاده التي تصادف في الخامس

والعشرين من شهر رجب بالتقويم الهجري.

ورصدت عدسة وكالة نون ا

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