الصين ترحب بمحادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن

2022/02/27 | 16:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أوضح عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، موقف الصين الأساسي بشأن القضية الأوكرانية.حول موقف الصين الأساسي بشأن القضية الأوكرانية، شدد وانغ على النقاط الخمس التالية.أولا، تؤيد الصين بقوة احترام وحماية سيادة ووحدة وسلامة أراضي جميع الدول والالتزام الجاد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.إن موقف الصين ثابت وواضح، وينطبق أيضا […]

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