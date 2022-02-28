برهم صالح يعلن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن المرسومين (2،1)

2022/02/28 | 21:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة بخصوص المرسومين الجمهوريين (2،1) للوقوف على حيثيات اصدارهما دون عرضها على اللجنة المختصة.

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