2022/03/01 | 09:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل 3 عناصر من تنظيم "داعش" عبر ضربات جوية في الأنبار.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "العمليات متواصلة تقوم بها القوات المسلحة لملاحقة بقايا عناصر العصابات الإرهابية، مسنودة بالجهد الاستخباري، وبناءً على المعلومات الاستخبارية الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية استهدفت مفرزة تابعة لعصابات داعش الإرهابية في محافظة الأنبار في منطقـة شـعيب الضايع ضمن قاطع قيـادة عمليات الجزيرة".

وأضافت أن "الضربة الجوية أسفرت بمقتل أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية، مبينة أنّ "طائرات F_16 العراقية نفذت ضربتين جويتين أيضًا أسفرتا عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية في المكان ذاته".

وتابع البيان أن "عدد القتلى بلغ 3 عناصر من العصابات الإرهابية، مشيرًا إلى أنّ "هذه العمليات الاستباقية تأتي للقضاء على العناصر الإرهابية وعدم إعطاء فرصة لها لإيجاد ملاذات آمنة".

اقرأ/ي أيضًا:

الداخلية تعلن القبض على أكثر من 1300 متهمًا بتجارة المخدرات

حملة اعتقالات جديدة وضبط طائرة مسيّرة في بغداد

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات أف ـ 16 تقتل 3 عناصر من تنظيم "داعش" ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات أف ـ 16 تقتل 3 عناصر من تنظيم "داعش" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).