الخارجية: وصول عراقيين رفقة عائلاتهم إلى سفاراتنا بثلاث دول أوروبية

2022/03/01 | 17:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، وصول عراقيين برفقة عائلاتهم إلى سفارات العراق في ثلاث دول أوروبية.وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان، إن “أعداداً من العراقيين وصلت إلى سفارات العراق في هنغاريا، بولندا، ورومانيا، رفقة عائلتهم”.وأضاف الصحاف، أن “السفارات العراقية تقدم الدعم الانساني والقنصلي اللازمين لمساعدتهم”.

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