الأمين العام للأمم المتحدة يرفض “بشدة” التمييز ضد المدنيين الفارين من أوكرانيا

2022/03/02 | 09:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الأخير “يرفض التمييز ضد بعض الرعايا الأجانب الذين يحاولون الفرار من أوكرانيا”.وفي بيان صدر عقب تقارير تشير إلى عدم السماح لبعض مواطني الدول الأخرى، مثل الطلاب والعمال من إفريقيا وآسيا، الصعود على متن وسائل النقل عبر الحدود الأوكرانية، أوضح ستيفان دوجاريك […]

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