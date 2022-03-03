الإمارات تقر بفشل نظامها الدفاعي في التصدي لهجمات المسيرات

2022/03/03 | 14:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد سفير الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، يوسف العتيبة، الخميس، أنه من الصعب جدا صنع نظام دفاع ملائم لمنع هجمات الطائرات المسيّرة.ووفق وكالة “رويترز” قال العتيبة، في حديثه في مؤتمر لتكنولوجيا الدفاع في أبو ظبي، إن الإمارات منفتحة على القيام بأنشطة أعمال دفاعية مع جميع الشركات والدول، زاعما أن بلاده ستطور صناعة دفاع […]

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