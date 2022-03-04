وكالة الطاقة الذرية تعلق على الحريق في محطة نووية أوكرانية

2022/03/04 | 05:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، أن السلطات الأوكرانية أبلغتها بأنه لا يوجد تغيير في مستويات الإشعاع في محطة زابوريجيا النووية التي اندلع فيها حريق.

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