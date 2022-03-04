العراق: نسعى لاستيراد مليوني طن قمح وسنقبل العروض الأحد المقبل

2022/03/04 | 13:15 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الأنباء العراقية اليوم الجمعة عن المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون قوله إن الوزارة طلبت من وزارة المالية مبالغ تكفي لاستيراد مليوني طن من القمح لتلبية الاحتياجات بالكامل وتوفير مخزون استراتيجي.

وأضاف أن العراق سيقبل العروض من الشركات العالمية لشراء القمح اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

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وتعتبر روسيا وأوكرانيا من كبريات الدول المصدرة للحبوب، إذ تشكل صادراتهما 25%، من مجموع الإنتاج العالمي، وهو ما يدفع بتأثر العراق في ذلك الجانب.

وبحسب مدير الشركة العامة لتجار الحبوب العراقية السابق، عبد الرحمن الجوبيراوي، يحتاج العراق سنوياً إلى ما يقرب من 5 ملايين طن قمح لتأمين مفردات الحصة التموينية.

تأتي تلك التطورات على وقع تقليص اعتمده العراق في الخطة الزراعية الخاصة بالحبوب لهذا العام والذي سبقه لمستوى النصف جراء الأزمة المائية التي تعيشها البلاد منذ سنوات وتفاقمت حدتها منذ 2018.

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