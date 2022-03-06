النزاهة تضبط اختلاس 800 مليون دينار في إحدى دوائر البلدية ببغداد

2022/03/06 | 14:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن ضبط اختلاس 800 مليون دينار في إحدى دوائر البلدية ببغداد.وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن “مُديريَّة تحقيق بغداد وبناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ قامت بأعمال التحرِّي وجمع المعلومات في موضوع قيام مُوظَّفين منسوبين إلى بلديَّة الشعب سابقاً باختلاس مبالغ أماناتٍ لدى البلديَّة، فضلاً عن اختلاس مبالغ […]

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