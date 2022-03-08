الثلاثاء: خمس مباريات في افتتاح الجولة 25 من دوري الكرة.. وقائمة بالمحرومين

2022/03/08 | 00:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

تنطلق يوم الثلاثاء 8 آذار/مارس 2022، منافسات الجولة 25 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

تختتم مباريات اليوم الأول من الجولة، بلقاء الشرطة أمام النفط، على ملعب الشعب الدولي

وتقام 5 مباريات في ملاعب العاصمة والمحافظات، أبرزها مواجهة المتصدر نادي الشرطة أمام النفط.

ويحتل الشرطة صدارة الترتيب برصيد 64 نقطة، ويحل الطلبة وصيفًا برصيد 49، فيما يأتي القوة الجوية ثالثًا برصيد 45، والزوراء بالمركز الرابع برصيد 44 نقطة.

وتفتتح المباريات يوم الثلاثاء، بلقاء نادي القاسم أمام ضيفه نوروز في ملعب الكفل، ويحل نفط ميسان ضيفًا على سامراء، بينما يستضيف ملعب الصناعة مواجهة أصحاب الأرض مع الكرخ، وتقام في ملعب التاجي مباراة الكهرباء مع الزوراء.وتختتم مباريات اليوم الأول من الجولة، بلقاء الشرطة أمام النفط، على ملعب الشعب الدولي.

وتستكمل المواجهات، يوم الأربعاء 9 آذار/مارس 2022، عندما يستضيف أمانة بغداد على ملعبه نفط الوسط، ويواجه الديوانية ضيفه نفط البصرة على ملعب الإدارة المحلية، فيما يستضيف ملعب الشعب قمة الطلبة وأربيل، ويلعب النجف أمام ضيفه زاخو في ملعب النجف الدولي، فيما ستجمع المواجهة الأخيرة بين القوة الجوية والميناء.

ويغيب عن الجولة 25 بداعي الحرمان 15 لاعبًا، نصفهم تقريبًا في أندية القوة الجوية وزاخو ونفط ميسان والكرخ.

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