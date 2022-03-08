يار الله يصل قضاء الرطبة لمتابعة خطط ملاحقة بقايا داعش

2022/03/08 | 12:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله ،اليوم الثلاثاء، إلى قضاء الرطبة، لمتابعة خطط ملاحقة بقايا داعش.

وذكر بيان أن “رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله وصل اليوم الى قضاء الرطبة، وزار قيادة الفرقة الخامسة ضمن قيادة عمليات الأنبار”.

وتهدف الزيارة لمتابعة الخطط والاستعداد القتالي لملاحقة ومطاردة بقايا داعش في صحراء الأنبار، ومستوى العمليات الاستباقية التي تنفذها قطعات الجيش لمنع الإرهابيين من تنفيذ أي عملية تستهدف أمن واستقرار المواطنين في القضاء”.

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