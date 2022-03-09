باريس سان جيرمان يرسل مساعدات صحية وغذائية لأطفال أوكرانيا

2022/03/09 | 08:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن تقديم مساعدات لأوكرانيا التي تتعرض لغزو روسي منذ نحو أسبوعين، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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