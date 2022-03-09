القبض على عدد من المطلوبين بقضايا مختلفة في بغداد وصلاح الدين والمثنى

2022/03/09 | 09:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين في محافظتي بغداد وصلاح الدين والمثنى.وذكرت الوزارة في بيان، ان “مفارز شرطة نجدة بغداد نفذت واجبات ومهام امنية تمكنت خلالها من القبض على عدد من المتهمين الذين تنوعت قضاياهم بين المخدرات، والسرقة، وحيازة السلاح، وانتحال الصفة، فضلا عن ضبط عجلات، ودراجات […]

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