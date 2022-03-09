وكالة نون الخبرية ترصد آخر التطورات في مشروع مطار كربلاء الدولي (فيديو)

2022/03/09 | 18:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، آخر الاعمال

التي تجري في مشروع مطار كربلاء الدولي.

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