المنتخب العراقي يبدأ استعداداته لمواجهة الإمارات: إصابتان و4 محترفين

2022/03/12 | 16:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

يبدأ المنتخب العراقي لكرة القدم يوم السبت 12 آذار/مارس 2022 تحضيراته في ملعب الشعب الدولي وسط بغداد، استعدادًا للمباريات القادمة في إطار تصفيات كأس العالم في قطر.

تعرض لاعبان من المنتخب العراقي للإصابة وسيغيبان عن مباراة زامبيا

ويواجه العراق منتخب زامبيا لاختبار جاهزية اللاعبين قبل الوصول إلى مباراته مع المنتخب الإماراتي.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم إن أربعة لاعبين محترفين، سيلتحقون بوفدِ المنتخب الوطني في 16 من الشهر الحالي للانخراطِ في المعسكر التدريبي الداخلي المُقام في بغداد.

وكان المنتخب قد تلقى ضربة بعد أن أعلن الاتحاد غياب حارس مرمى المنتخب الوطني فهد طالب عن المعسكر التدريبي اثر تأكد إصابته في الركبة.

وتعرضَ طالب إلى الإصابة أثناء مباراة فريقه القوة الجوية مع نفط ميسان ضمن منافسات الدوري العراقي.

وتضم القائمة الحالية للمنتخب العراقي 5 حراس، وهم محمد حميد وعلي ياسين وجلال حسن ودولفين مهدي ومحمد صالح، وسيتم اختيار 3 منهم للقائمة النهائية لمباراتي الإمارات، وسوريا.

كما تأكد غياب المدافع ميثم جبار عن معسكر المنتخب في بغداد ومباراة زامبيا بعد تعرضه إلى إصابة على مستوى الكتف.

وستجبر الإصابة مدافع المنتخب والقوة الجوية على الراحة لمدة 10 أيام وعدم التواجد في تدريبات المنتخب ومباراة زامبيا الودية.

ومن المنتظر أن يحتضن ملعب المدينة الدولي شرقي العاصمة بغداد مواجهة العراق وزامبيا الودية في 18 آذار/مارس الجاري، قبل المواجهة المرتقبة ضد المنتخب الإماراتي يوم 24 من الشهر ذاته على ذات الملعب.

وأجرى الوفد التقني للاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، يوم أمس الجمعة جولات تفقدية لملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد

ويتألف وفد الفيفا الذي يزور بغداد من الروسي ديمتري فكتسفوف والألماني جاكي ريهاسك واللبناني طارق الحاج.

وبحسب تصريحات لمسؤولين في الاتحاد العراقي لكرة القدم، فأن الوفد المتواجد منذ ثلاثة أيام يطلع على كل ما يتعلق بالنقل التلفزيوني والشاشات والإعلانات وقاعة المؤتمر الصحفي وجميع التفاصيل التقنيّة التي تخص المباراة.

وضمن منتخبا إيران وكوريا الجنوبية، التأهل للمونديال عن المجموعة الأولى، فيما تتنافس الإمارات (9 نقاط)، ولبنان (6 نقاط)، والعراق (5 نقاط)، على الظفر بالمركز الثالث المؤهل للملحق، فيما خرج منتخب سوريا من المنافسة بعد توقف رصيده عند نقطتين.

اقرأ/ي أيضًا:

معضلة "محرجة" تهدد مباراة العراق والإمارات على ملعب المدينة

لاعب جديد يغيب عن صفوف المنتخب العراقي

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب العراقي يبدأ استعداداته لمواجهة الإمارات: إصابتان و4 محترفين) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب العراقي يبدأ استعداداته لمواجهة الإمارات: إصابتان و4 محترفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).