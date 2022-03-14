2022/03/14 | 10:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بقضايا السرقة والمخدرات في بغداد.وذكرت القيادة في بيان، أن “قوه من اللواء الخامس و بإسناد مفارز الجهد الاستخباري مع مفرزة من قسم مخدرات الكرخ شرعت بتنفيذ واجب ضمن قاطع المسؤولية في منطقة (الدولعي) تم خلاله القبض على مطلوب وفق أحكام المادة […]

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