2022/03/14 | 17:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة وزارة العمل توجه بإيقاف الفحص السنوي لذوي الإعاقة المستفيدين من راتب الإعانة والاكتفاء بمراجعة أحد ذويه أولاً على الايام نيوز.

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