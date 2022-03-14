بولندا: قرار تزويد أوكرانيا بمقاتلات “ميغ 29” يجب اتخاذه على مستوى “الناتو”

2022/03/14 | 22:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، أن قرار نقل مقاتلات “ميغ 29” بولندية إلى أوكرانيا يجب أن يتخذ على مستوى حلف “الناتو”، لا على مستوى وارسو بمفردها.وقال: “مثل هذا القرار يجب أن يتخذ من قبل الناتو كتحالف واحد، وليس من قبل دولة بعينها، لأنه سيؤثر على التحالف بأكمله”.وأشار إلى أنه “لا يمكن […]

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