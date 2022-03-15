تقنية “فار” تصل العراق لاستخدامها في مباراة الإمارات

2022/03/15 | 21:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، وصول معدات تقنية (VAR) تصل إلى ملعب المدينة الدولي، اليوم الثلاثاء.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “المعدات التقنية لمنظومةِ (VAR) وصلت إلى ملعبِ المدينة الدولي في بغداد، وستتمُ عملية نصب التقنية”.وبين ان “التقنية هي الأولى من نوعها في الملاعب العراقية، وتجهيزها […]

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