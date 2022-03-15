2022/03/15 | 23:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد لاعب فريق كرة القدم بنادي الزوراء سعد عبد الأمير، أن طرد الحارس جلال حسن أثر على نتيجة مباراة النوارس أمام الشارقة في ملحق دوري أبطال آسيا.وقال عبد الأمير في تصريحات لوسائل الاعلام عقب المباراة إن “الزوراء أدى بشكل جيد خلال المباراة وخسارتنا غير مستحقة ونبارك للشارقة على التأهل لدوري الابطال”.وأوضح […]

ظهرت المقالة سعد عبد الأمير: طرد جلال حسن أثر على نتيجة مباراة الشارقة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعد عبد الأمير: طرد جلال حسن أثر على نتيجة مباراة الشارقة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعد عبد الأمير: طرد جلال حسن أثر على نتيجة مباراة الشارقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).