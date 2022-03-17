2022/03/17 | 13:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف مصدر في الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن قطر والسعودية من أبرز المرشحين لاحتضان مباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد الدولي بكرة القدم، اقترح إقامة مباراة العراق والإمارات على ارض السعودية في تصفيات كأس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر والسعودية أبرز المرشحين لاحتضان مباراة العراق والإمارات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر والسعودية أبرز المرشحين لاحتضان مباراة العراق والإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).