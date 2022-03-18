3 روس ينطلقون إلى محطة الفضاء الدولية.. الأمريكان بانتظارهم

2022/03/18 | 21:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أقلع صاروخ سويوز على متنه 3 رواد فضاء روس، الجمعة، باتجاه محطة الفضاء الدولية في وقت يزداد التوتّر بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا.انطلق الطاقم الذي يقوده رائد الفضاء أوليج أرتيمييف برفقة دنيس ماتفييف وسيرجي كورساكوف، في رحلة ستستمرّ ثلاث ساعات باتجاه محطة الفضاء الدولية حيث سيستقبلهم فريق مؤلّف من روسييْن وأربعة أمريكيين وألماني، […]

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الأمريكان بانتظارهم أولاً على الايام نيوز.

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