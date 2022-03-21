خلية الاعلام الامني تكشف تفاصيل حادثة الاشتباك مع قاتل في مدينة الصدر

2022/03/21 | 12:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حادثة الاشتباك بين القوات الامنية وقاتل في مدينة الصدر شرقي بغداد.وذكرت الخلية في بيان، أن “قوة مشتركة تجري عملية بحث وتفتيش عن مطلوب وفق أحكام المادة 406 بثلاث جرائم قتل في قطاع 61 بمدينة الصدر شرقي بغداد”. واضافت انه “واثناء عملية إلقاء القبض فتح هذا […]

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