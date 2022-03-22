2022/03/22 | 03:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الدفاع الروسية ، أن أكثر من 62 ألفا من سكان مدينة ماريوبول في دونباس تم إجلاؤهم حتى الآن باتجاه روسيا.وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن السلطات الأوكرانية رفضت عروض الجانب الروسي لفتح ممرات آمنة لإخراج المدنيين ومقاتلي كتائب القوميين المتطرفين (بدون سلاح) من ماريوبول، مع أن كييف في الوقت نفسه أعطت تعليمات لعناصر "الكتائب القومية" المتواجدة في المدينة أن يخرجوا منها تحت ستار المدنيين، بما في ذلك عبر ممرات آمنة.وأشارت الوزارة إلى أن "أكثر من 16 ألف مدني بينهم 4631 طفلا تم إجلاؤهم إلى روسيا دون مشاركة سلطات كييف من المناطق غير الآمنة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين". وأضافت أن "إجمالي عدد المدنيين الذين تم إجلاؤهم إلى روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية بلغ 346740، بينهم 73614 طفلا"، مشيرة الى أن "القوميين المتطرفين يقيمون مواقع لإطلاق النار ومعاقل لهم في مستشفيات مدينتي أوديسا (جنوب غرب) وتشيرنيغوف (شمال)".وجاء في بيان الوزارة أيضا أن 67 سفينة تابعة لـ 15 دولة لا تزال عالقة في موانئ أوكرانيا بسبب خطر الألغام البحرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو: إجلاء أكثر من 62 ألفا من سكان ماريوبول إلى روسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو: إجلاء أكثر من 62 ألفا من سكان ماريوبول إلى روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).